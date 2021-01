Germania: al via domani il congresso della Cdu, atteso sabato il nome del nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aprirà domani, 15 gennaio, il 33mo congresso dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), con 1.001 delegati chiamati a eleggere il presidente del partito, i suoi vice e il segretario generale. La riunione segna una svolta storica per i cristiano-democratici, tanto nelle forme e nei contenuti quanto per gli sviluppi futuri della Cdu e del sistema politico tedesco. In primo luogo, la riunione si terrà in formato virtuale, a causa delle restrizioni in vigore in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus. Il voto, invece, sarà per posta, con il vincitore della corsa alla presidenza che verrà annunciato il 16 gennaio. Alla guida della Cdu sono candidati Friedrich Merz, esponente della destra del partito; Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag; e Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia. (segue) (Geb)