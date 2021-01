Germania: al via domani il congresso della Cdu, atteso sabato il nome del nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondariamente, ed è questo l'aspetto di maggiore rilevanza, il 33mo congresso della Cdu rappresenta un ulteriore simbolo della conclusione dell'era segnata dalla cancelliera Angela Merkel, sia per il partito sia per la Germania. Presidente della Cdu dal 2000 al 2018 e capo del governo federale dal 2005 a oggi, due anni fa Merkel ha annunciato che non si sarebbe più candidata, né alla guida dei cristiano-democratici, né al Bundestag, sancendo la sua uscita dalla politica alla fine dell'attuale legislatura nel prossimo autunno. Chi tra Merz, Roettgen e Laschet uscirà vincitore dal congresso della Cdu deve quindi confrontarsi con colei che ha segnato la politica del partito, dalla Germania e dell'Europa per 21 anni. Un'eredità tanto importante quanto difficile da raccogliere, specialmente se si considera che il prossimo presidente della Cdu dovrà guidare il partito alle prossime elezioni in Germania, il 26 settembre. Un compito certamente non facile data la pandemia di coronavirus, gli sviluppi di politica interna ed internazionale e il quadro geopolitico in costante cambiamento. (segue) (Geb)