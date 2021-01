Germania: al via domani il congresso della Cdu, atteso sabato il nome del nuovo presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merkel non può non essere, dunque, il termine di paragone per i tre candidati alla presidenza della Cdu, esercitata dal 7 dicembre 2018 dalla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, che ha annunciato le dimissioni da tale incarico il 10 febbraio 2020. Storico avversario di Merkel, Merz si presenta come il candidato di rottura con l'establishment cristiano-democratico e soprattutto con le politiche della cancelliera. La svolta che l'ex presidente del consiglio di vigilanza di Black Rock Germany intende dare alla Cdu passa per l'apertura a destra. L'obiettivo di Merz, in testa nei sondaggi come prossimo presidente della Cdu, è recuperare l'elettorato cristiano-democratico transitato tra le fila di Alternativa per la Germania (AfD), formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nella destra radicale. A tal fine, Merz sostiene per esempio politiche più restrittive in materia di immigrazione e di “law and order” per la sicurezza interna. Con riguardo all'economia, Merz è un deciso sostenitore delle politiche neoliberiste. Non sorprende quindi che i principali sostenitori dell'esponente della destra della Cdu siano soprattutto gli imprenditori cristiano-democratici. Questo sodalizio è evidente nell'incarico che Merz ha di vicepresidente del Consiglio economico della Cdu, organizzazione che raccoglie i titolari di aziende vicini al partito. In politica estera, Merz è un convinto atlantista, così come Roettgen. (segue) (Geb)