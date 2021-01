Germania: al via domani il congresso della Cdu, atteso sabato il nome del nuovo presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Afferi esteri del Bundestag Roettgen, invece, si presenta come il candidato alla guida della Cdu che incarna la "continuità nella discontinuità". Molto attivo sui social network, Roettgen guarda al futuro e al rinnovamento della Cdu, così come della Germania. Considerato un “outsider”, il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha giocato a suo favore questa carta. Al tempo stesso, Roettgen ha rivendicato di non essere un partigiano solitario, puntando la sua campagna per l'elezione a presidente della Cdu sul concetto di gioco di squadra. Un'intuizione che segna la volontà di smarcarsi da Merkel, accusato anche nel suo stesso partito di una gestione monocratica. Rispetto alla cancelliera, Laschet può essere definito il candidato della continuità alla presidenza della Cdu. Una qualificazione che pare gravare sul primo ministro della Renania settentrionale-Vesftalia, ultimo nei sondaggi sulla corsa al vertice dei cristiano-democratici. Tuttavia, Laschet può contare sull'appoggio dell'establishment del suo partito. La stessa Kramp-Karrenbauer ha dichiarato che il prossimo presidente della Cdu dovrà avere essere dotato di responsabilità e soprattutto di capacità di governo. Tali dichiarazioni possono essere interpretate come un implicito sostegno a Laschet, sebbene la presidente dimissionaria della Cdu si sia affrettata a correggere il tiro, dichiarando che è e rimarrà neutrale in merito all'elezione del suo successore. (Geb)