Benin: emessi Eurobond per 1 miliardo di euro per ristrutturare il debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sebbene alcune banche siano state difficili da convincere, le dichiarazioni di intenti di acquisto dei circa 125 investitori che hanno manifestato interesse all'iniziativa hanno comunque raggiunto i 3 miliardi di euro, per un finanziamento di 1 miliardo. Un portafoglio ordini che secondo "Jeune Afrique" prova la fiducia riposta nel Paese dai principali attori dei mercati finanziari internazionali. Questa è peraltro la seconda volta che il Benin emette Eurobond. Durante la precedente operazione, effettuata nel marzo 2019, il Benin ha raccolto 500 milioni di euro su un periodo di sette anni, con un tasso del 5,75 per cento. Parte dei fondi ottenuti nell'ambito della duplice operazione dello scorso 12 gennaio verranno utilizzati anche per il pagamento anticipato del 65 per cento di questo primo Eurobond. (segue) (Res)