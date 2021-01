Benin: emessi Eurobond per 1 miliardo di euro per ristrutturare il debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimborso parziale del precedente Eurobond risponde secondo il governo alla volontà di "limitare i rischi di rifinanziamento, prolungare la scadenza del suo debito e ridurne il costo medio". A settembre, il debito pubblico del Benin si attestava su circa 6,5 miliardi di euro, corrispondente al 48,7 per cento del Pil nazionale. Il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), che il 21 dicembre ha concesso al governo aiuti di emergenza pari a 177,9 milioni di dollari nel quadro del dispositivo di finanziamento rapido dell'agenzia per sostenere il Paese nella crisi del Covid-19, aveva in effetti già insistito sulla necessità per il Benin di "aumentare le entrate nazionali in modo da avvicinarle all'obiettivo regionale", in vista, in particolare, di "rafforzare il sostenibilità del debito”. (Res)