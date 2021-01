Turchia-Usa: ministro Difesa Akar, Washington rivaluti sanzioni su S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa della Turchia, Hulusi Akar, ha fatto appello alla prossima amministrazione degli Stati Uniti, guidata da Joe Biden, affinché si impegni al dialogo con Ankara, e riveda la recente decisione di imporre sanzioni per l’acquisto dei sistemi antiaerei S-400 dalla Russia. Nel corso di un incontro con la stampa, riferisce il quotidiano turco “Hurriyet”, Akar ha auspicato che una soluzione possa essere trovata “con il buonsenso”, prima di arrivare al punto di rinunciare all’uso del sistema di fabbricazione russa. “Sediamoci e parliamo per trovare una soluzione”, ha detto Akar. D’altra parte, ha aggiunto il ministro, sono in corso con la Russia colloqui per una seconda consegna di sistemi S-400. Rispondendo a una domanda sull’eventuale interesse della Turchia ad acquistare caccia di produzione russa dopo la rimozione dal programma degli F-35 statuntiensi, Akar ha detto che la Turchia vuole “ritornare al programma F-35” e sviluppare un programma nazionale per i caccia, oltre a modernizzare la propria flotta di F-16. “Siamo parte della Nato, siamo con l’Unione europea e con gli Stati Uniti. Perciò vogliamo essere con l’Europa, con gli Usa e con la Nato per la nostra difesa e sicurezza”, ha detto. (Tua)