Libia: Italia accoglie con favore l'avvio dei lavori del Comitato consultivo del Foro di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia accoglie con grande favore l’avvio dei lavori del Comitato consultivo del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) iniziati ieri a Ginevra sotto l'egida delle Nazioni Unite. In una nota, il ministero degli Esteri italiciano sottolinea che "si tratta di un passaggio di estrema importanza nell’attuale fase delicata del processo politico in Libia e nella prospettiva della tenuta delle elezioni a dicembre di quest’anno come deciso dal Foro di dialogo nella riunione di Tunisi lo scorso novembre". La Farnesina aggiunge che "l’Italia conferma il suo pieno sostegno ai processi di dialogo intra-libico in ambito politico, militare ed economico ed all’azione della Missione delle Nazioni Unite in Libia ed auspica che i membri del Foro di dialogo possano cogliere questa opportunità cruciale per conseguire ulteriori progressi nel percorso verso una stabilizzazione duratura del Paese". (Com)