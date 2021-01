Lombardia: Cappelletti (Cgil), Regione trovi soluzione a tutela lavoratori Villa Reale Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Visto che i requisiti ci sono, si faccia la domanda subito per la cassa integrazione Covid che può coprire i periodi retroattivi di gennaio, che è stato lo stesso ammortizzatore sociale utilizzato per i lavoratori fino a tutto il mese di dicembre dell'anno scorso, e la politica trovi una soluzione". Lo ha detto Valentina Cappelletti della Cgil Lombardia al termine della commissione attività produttive del Consiglio regionale sul tema dei lavoratori della Villa Reale di Monza che, da domani, rischiano di rimanere senza lavoro e senza ammortizzatori sociali. "La soluzione – ha spiegato - deve passare attraverso un accordo tra il Consorzio Villa Reale e l'azienda per cui lavorano questi dipendenti, in modo tale da tenere i dipendenti in attività e metterli immediatamente a disposizione nel caso la Villa Reale dovesse riprendere le attività". "Regione Lombardia - ha concluso - relativamente alle altre istituzioni, ha un peso più rilevante, chiediamo ci sia un interessamento diretto in modo tale da trovare non dico una soluzione al contenzioso tra le aziende domani mattina, perché non è nelle nostre possibilità, ma una soluzione che eviti che quelli che ci vanno di mezzo siano i lavoratori". (Rem)