- Il “patentino” per le persone vaccinare, in modo da concedergli maggiori libertà o ad esempio l’accesso ad alcune strutture, “penso non sia una cattiva idea ma aspetto si prenda una decisione definitiva a riguardo”. Lo ha affermato il commissario all’emergenza Domenico Arcuri nel corso della conferenza stampa settimanale sullo stato della pandemia. (Rin)