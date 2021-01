Germania: ministro Economia Altmaier, crescita chiara ed evidente nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania ha subito una contrazione del 5 per cento. Tuttavia, nonostante i blocchi per il contenimento della pandemia, la crescita sarà “chiara ed evidente” nel 2021. È quanto affermato dal ministro dell'Economia ed Energia tedesco, Peter Altmaier. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Altmaier non ha fornito una previsione esatta sull'espansione che il Pil della Germania potrebbe sperimentare nel corso dell'anno. In autunno, la previsione era del +4,4 per cento. Il Pil tedesco ha subito un calo più netto di quello causato dall'attuale crisi nel 2009. Allora,il crollo fu del 5,7 per cento. A ogni modo, come evidenziato da Altmaier, il declino del Pil nello scorso hanno è stato notevolmente inferiore “a quanto molti si aspettavano”. Oltre alla resilienza dell'economia tedesca, ciò è dovuto anche ai miliardi di euro in aiuti contro la crisi stanziati dal governo federale. Al riguardo, Altmaier ha affermato che l'esecutivo continuerà a fornire le risorse necessarie “per proteggere l'economia tedesca da una perdita irreversibile”. (Geb)