Governo: assessore Personale Roma, politica di Renzi avulsa dalla realtà

- "I sindaci sono in trincea per affrontare questa crisi esplosa nel marzo scorso, e mai come ora sarebbe stata necessaria la massima coesione fra tutti i livelli istituzionali in nome del bene comune, per non lasciare indietro nessuno. In un momento storico come quello che attraversiamo, da amministratori, non si può che rimanere sconcertati di fronte alla presa di posizione di un partito che vale forse il 2 per cento, che ha pensato di mettere a repentaglio la filiera della tenuta istituzionale, oggi più che mai fondamentale per le amministrazioni periferiche del Paese". Lo scrive su Facebook l'assessore alle Risorse Umane, Personale Scolastico e Servizi Anagrafici di Roma Capitale Antonio De Santis. "Tutto ciò restituisce la cifra del tipo di 'politica' che è nel dna di Matteo Renzi e di chi lo segue, totalmente avulsa dalla realtà e dalla vita delle persone - spiega -. Ieri abbiamo ascoltato Matteo Renzi dire che 'la politica non si fa su Instagram o su Facebook'. Crediamo sia arrivato definitivamente il momento di spiegargli - una volta per tutte - che la politica, a prescindere da dove la si faccia, è finalizzata al bene collettivo e non a beceri interessi personali. In questo caso, come sempre, i suoi. La sua 'politica' di palazzo, le sue strategie da pokerista, hanno come posta in gioco la vita dei cittadini, e sono distanti anni luce dai doveri che tutte le istituzioni hanno nei loro confronti". (Rer)