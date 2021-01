Governo: Buffagni, crisi costa a Italia 8 milioni in un solo giorno, rimborsa Italia viva?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, afferma che con questa crisi di governo il leader di Italia viva, Matteo Renzi, "sta gettando il Paese nell’instabilità, provocando un rialzo dello spread e facendo perdere agli italiani 8 milioni in un solo giorno, soldi veri. Ripeto: 8 milioni in un solo giorno. Altro che Mes", sottolinea l'esponente M5s su Facebook per poi ironizzare: "Per il rimborso di questo danno citofoniamo a Italia viva? Mandiamo la fattura a Firenze?". (Rin)