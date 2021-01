Algeria-Italia: colloquio tra ambasciatore Pugliese e ministro Finanze Benabderrahmane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia di Algeri, Giovanni Pugliese, è stato ricevuto oggi dal ministro delle Finanze algerino, Aimane Benabderrahmane. Lo ha reso noto la rappresentanza diplomatica italiana nel Paese nordafricano. “Un onore il ricco scambio di idee sulle questioni economiche di interesse comune”, ha riferito su Facebook l’ambasciata d'Italia. Al centro dei colloqui le recenti novità della Legga finanziaria algerina per il 2021, entrata in vigore il primo gennaio; del quadro macroeconomico; della normativa fiscale che riguarda anche le imprese italiane che operano nel Paese; degli accordi bilaterali tra Italia e Algeria nel settore economico. L'Algeria sta esperendo i primi tentativi di diversificazione dell'economia (sviluppo dell'economia extra-idrocarburi, con particolare riferimento al settore industriale e a quello agricolo), nonché di aggiustamento della politica fiscale (possibile revisione della politica di sussidi "indiscriminati", dei quali cioè beneficia l'intera popolazione, senza distinzioni di reddito). Inoltre, da anni l'Algeria si è posta l'obiettivo di riequilibrare la propria bilancia commerciale, in cronico disavanzo, attraverso la riduzione delle importazioni da una parte e lo sviluppo delle esportazioni non-oil dall'altra. La legge finanziaria va in direzione di riduzione della spesa pubblica, riforma parziale del sistema fiscale, diversificazione delle risorse di finanziamento dell'economia nazionale e rafforzamento dell'attrattivià economica. (Ala)