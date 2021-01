© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Previste per il 25 aprile prossimo, le elezioni statali in Turingia sono state rinviate al 26 settembre a causa della pandemia di coronavirus. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il voto per il rinnovo del parlamento del Land si terrà in concomitanza con le elezioni federali. (Geb)