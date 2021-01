Governo: Cangini (FI), larghe intese per salvare l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia e i suoi eletti "non sosterranno mai un governo presieduto da Giuseppe Conte". Lo assicura in una nota il senatore di Forza Italia Andrea Cangini. "Spero si creino le condizioni per un governo di responsabilità nazionale dove tutte le forze politiche, nell’interesse reale della nazione, ripieghino le loro bandiere e si carichino sulle spalle il futuro del Paese. Un governo - spiega - che affronti le riforme di cui parliamo invano da trent’anni, a partire da quella della pubblica amministrazione. Di sicuro non sarà qualche transfuga a dare a Giuseppe Conte la forza politica per imporre il cambio di passo di cui l’Italia ha bisogno. Se non faremo larghe intese oggi, e molto probabile che saremo costretti a farle tra qualche anno in uno scenario persino peggiore: uno scenario di macerie su cui aleggia lo spettro della Troika". (Com)