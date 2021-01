Roma: Pd-RtR, mozione per apertura varchi Ztl, M5s vota contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mozione in Assemblea capitolina per impegnare la sindaca Raggi e la giunta a prolungare la sospensione dei varchi nella Ztl, ma il M5s vota contro. Lo dichiarano in una nota i capigruppo della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli e del Partito democratico Antongiulio Pelonzi. "L'abbiamo presentata oggi in Aula, dal momento che domani scade l'ordinanza, proprio per sollecitare una decisione a favore dei commercianti del centro storico e per le necessità legate alla pandemia di non affollare i mezzi pubblici. Lo stato della rete di trasporto pubblico purtroppo non consente nella nostra città di evitare affollamenti - spiegano gli esponenti del centrosinistra -. Ci ha spinti, quindi, insieme una necessità di sicurezza e di salvaguardia del commercio. In un periodo straordinario devono essere riconosciute misure straordinarie e per questo abbiamo chiesto l'apertura dei varchi, almeno fino al perdurare dell'emergenza sanitaria a livello nazionale. Ma la maggioranza ha bocciato senza riserve, dimostrando così di non capire le difficoltà della città. In questo momento aiutare il tessuto produttivo alla vigilia dei saldi sarebbe stato sì un piccolo palliativo, ma anche una scelta di buon senso che poteva fare la differenza per chi a fatica porta avanti la propria azienda e per la tutela della salute dei romani".(Com)