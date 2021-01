© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Politiche ambientali e Sicurezza. All’ordine del giorno l’aggiornamento delle attività di monitoraggio e repressione dell'utilizzo improprio di aree cittadine a mezzo scarico di materiali. In particolare, in merito all'area di Vaiano Valle. Partecipano la vice sindaco e assessora alla Sicurezza, Anna Scavuzzo; il comandante delle Polizia Locale, Marco Ciacci e l’assessore alla Mobilità e Ambiente, Marco Granelli.Diretta YouTube (dalle 17.30 alle 19.00)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa alla presentazione di “Smarter Italy”, progetto per l'innovazione volto a migliorare la vita dei cittadini attraverso soluzioni innovative in diversi settori tra cui la mobilità e la tutela dell'ambiente.Municipio, piazza della Pace - Concorezzo/Mb (ore 11.00)Conferenza stampa per la presentazione del “Bando Torri in piazza a Gratosoglio”. Intervengono gli assessori regionali Alessandro Mattinzoli (Casa e Housing sociale) e Stefano Bolognini (Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione); il direttore generale dell'Aler di Milano, Domenico Ippolito; il direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Massimo Bricocoli; il presidente del Municipio 5 del Comune di Milano Alessandro Bramati e don Giovanni Salatino della parrocchia di San Barnaba in Gratosoglio.Palazzo Lombardia - Sala Biagi - ingresso N4, piazza Città di Lombardia 1/Pagina Facebook di Lombardia Notizie Online (ore 11.00)VARIEConferenza stampa di Italia Nostra, Legambiente e Comitati e Associazioni di quartiere di Boccaleone, Campagnola, Colognola, San Tomaso de' Calvi e Villaggio degli Sposi, per presentare alcune alternative al progetto di Rfi Spa relativo al nuovo collegamento ferroviario tra Bergamo e l'Aeroporto di Orio al Serio.Diretta streaming al link Https://meet.google.com/kih-nvkn-ohj (ore 11.00)MONZAIl truck di PizzAut al San Gerardo di Monza, per offrire “pizze speciali”, sfornate da uno staff composto da persone autistiche, ai sanitari impegnati nella lotta contro il virus. Ad accogliere Nico Acampora e il truck delle pizze e ad accompagnare i ragazzi nella consegna dei pasti ai sanitari ci saranno il direttore generale dell’Asst di Monza Mario Alparone e il sindaco Dario Allevi.San Gerardo di Monza, via Pergolesi 33 (ore 13.00) (Rem)