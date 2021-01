Governo: lunedì 18 gennaio comunicazioni Conte in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulla crisi legata all’uscita della delegazione di Italia viva dall’esecutivo si svolgeranno nell’Aula della Camera lunedì prossimo, 18 gennaio. L’orario sarà definito solo dopo un confronto tra il presidente dell’Assemblea di Montecitorio, Roberto Fico, e l’omologo di palazzo Madama, Elisabetta Casellati. E’ quanto emerso al termine della conferenza dei capigruppo della Camera. La mancata definizione dell’orario è legata al fatto che quella di lunedì prossimo sarà una votazione a carattere fiduciario, quindi senza procedimento elettronico, con la chiama per appello nominale. Dovendo considerare le pause per la sanificazione, il voto potrebbe protrarsi per sei-sette ore: ecco spiegate le complicazioni per un doppio passaggio parlamentare nella stessa giornata, a Montecitorio ed al Senato, come chiesto dalle opposizioni. (Rin)