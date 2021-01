Farnesina: confermato impegno per l’export italiano, via libera a 1,12 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina conferma il suo impegno per l'internazionalizzazione del Sistema Italia, ottenendo dalla Commissione Europea l’autorizzazione ad impiegare 1,12 miliardi di euro a fondo perduto a sostegno delle imprese e dell’export italiano. "Si tratta di ingenti risorse che il governo ha deciso di mettere a disposizione delle aziende italiane, in particolare delle piccole e medie imprese, duramente colpite dalla pandemia. Queste risorse consentono di rispondere alle richieste di finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo 394/81, che abbiamo messo al centro del Patto per l’Export, avendolo enormemente rinforzato e reso più efficace", spiega il ministero degli Esteri in una nota. "La Farnesina rinnova il massimo impegno a fare in modo che il Fondo stesso sia ulteriormente rifinanziato nel corso del 2021, in modo da contribuire a riattivare le procedure di accoglimento di nuove domande e portare sempre più il Made in Italy nel mondo", conclude il dicastero.(Com)