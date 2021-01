Germania-Usa: per ministro Esteri Maas, Trump istigatore dell'assalto al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti coloro che hanno dato l'assalto al Congresso degli Stati Uniti, il 6 gennaio scorso, devono essere ritenuti responsabili, “anche gli istigatori”. È quanto dichiarato al Bundestag dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgmeine Zeitung”, in questo modo Maas ha invocato in maniera implicita “una punizione” per il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump. In precedenza, il ministro degli Esteri tedesco aveva giudicato Trump corresponsabile dei disordini provocati dai suoi sostenitori presso il Campidoglio di Washington e all'interno dell'edificio. Per Maas, “ora è necessario che tutti i democratici uniscano le forze contro i nemici della democrazia”. Questa alleanza, ha sottolineato il ministro degli Esteri tedesco, “inizia con il ritenere responsabili gli autori di tali deragliamenti” della democrazia. Secondo Maas, si tratta “si dei rivoltosi violenti sia dei loro istigatori”, perché “chiunque istighi, si assume la responsabilità ”. Maas ha poi affermato che non spetta a lui valutare l'impeachment contro Trump per incitamento alla rivolta, approvato dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti nella giornata di ieri, 13 gennaio. Al riguardo, il ministro degli Esteri tedesco ha osservato: “In definitiva, non si tratta di altro che dell'espressione della necessità degli Usa di non lasciare che il danno alle proprie istituzioni democratiche rimanga privo di conseguenze”. (segue) (Geb)