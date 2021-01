Germania-Usa: per ministro Esteri Maas, Trump istigatore dell'assalto al Congresso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maas ha poi evidenziato di non essere rimasto sorpreso dall'assalto al Campidoglio di Washington, dopo le accuse di Trump sui brogli che avrebbero determinato la sua sconfitta alle elezioni presidenziali tenute negli Stati Uniti il 3 novembre scorso. “Donald Trump ha ignorato la decisione democratica degli elettori statunitensi e ha calpestato le regole democratiche del gioco, soprattutto nelle ultime settimane", ha dichiarato Maas. Per il ministro degli Esteri tedesco, “le reazioni di Pechino e Mosca ai disordini a Washington, la gioia in Iran, Venezuela e Corea del Nord” hanno mostrato ciò che “i populisti di destra stanno facendo ai loro paesi e il pericolo che rappresentano per la democrazia”. (Geb)