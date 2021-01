Roma: Ferrara (M5s), bando che riguarda spiagge non è stato ritirato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non sono stolti, allora sono imbroglioni. Il bando che riguarda le spiagge non è stato ritirato, chi dice il contrario è un mistificatore della realtà: gente che avvelena i pozzi". Lo scrive in un post su Facebook il consigliere del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "La proroga tecnica, alla quale queste persone fanno riferimento, è prevista dalla norma ed è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di affidamento al fine di garantire la continuità della gestione delle strutture e dell'arenile. La proroga tecnica non è unilaterale e per questo non si applica d’ufficio, quindi potrà venire meno qualora non ci siano le condizioni di rispetto della regolarità e della legge - spiega -. La condizione cardine affinché possa essere asseverata è legata alla legittimità dello stato dei luoghi e per cui tutto quello che risulta abusivo deve essere rimosso nei tempi e nei modi comunicati da Roma Capitale. Raccontare il contrario significa prende per i fondelli i cittadini". (Rer)