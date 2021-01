Governo: Conte al Colle, pronto per chiarimento politico alle Camere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte tira dritto e annuncia che si presenterà in Parlamento per un chiarimento sulla crisi politica aperta dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, che ieri ha annunciato il ritiro della delegazione di Iv dal governo. Lo ha comunicato Conte nel colloquio di oggi pomeriggio al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel corso dell'incontro, Conte "ha illustrato al presidente della Repubblica la situazione politica determinatasi a seguito di tali dimissioni, e ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere", ha reso noto un comunicato della presidenza della Repubblica. Il presidente della Repubblica, ha fatto sapere il Quirinale, "ha firmato il decreto con il quale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, vengono accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali - il relativo interim è stato assunto dal presidente del Consiglio dei ministri -, dalla professoressa Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio e dall’onorevole Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato". (segue) (Rin)