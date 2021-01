Governo: Conte al Colle, pronto per chiarimento politico alle Camere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, dopo lo strappo di Italia viva, le altre forze politiche di maggioranza - Movimento 5 stelle, Pd e Leu - fanno quadrato intorno a Conte. "Gli italiani si trovano a vivere una situazione assurda a causa della spregiudicatezza e della mancanza di senso di responsabilità di Renzi. Ma in questo momento difficile andiamo avanti con il presidente Conte, perché il Paese ha bisogno di risposte: questa sera il governo varerà il nuovo scostamento di Bilancio che è indispensabile per dare risorse a imprese e lavoratori in difficoltà", ha affermato il capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato, Ettore Licheri. "Aprire una crisi in piena pandemia, nel cuore della crisi economica, mettendo a rischio il Recovery Plan e proprio quando siamo di fronte a un appuntamento importantissimo come la presidenza del G20, è un atto di irresponsabilità letteralmente senza precedenti", hanno attaccato invece i capigruppo di Liberi e uguali (Leu), Loredana De Petris e Federico Fornaro. "Oggi non c'è altra strada che far quadrato intorno a questo governo e al suo premier, intorno all'asse strategico composto dai tre partiti della maggioranza e al progetto di ricostruzione e allargamento di questa coalizione". (segue) (Rin)