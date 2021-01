Governo: Conte al Colle, pronto per chiarimento politico alle Camere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duro l'attacco a Italia viva del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, durante l'ufficio politico del Pd: "C'è un dato che non può essere cancellato dalle nostre analisi. Ed è a questo punto l'inaffidabilità politica di Italia Viva. Questo dovremmo tenerlo in considerazione e per come avvenuto mina la stabilità in qualsiasi scenario si possa immaginare un coinvolgimento e una nuova possibile ripartenza". Nel corso dell'incontro, il segretario dem ha anche escluso una collaborazione con le forze politiche sovraniste. "Abbiamo chiarito e dobbiamo ribadire che per noi è impensabile qualsiasi collaborazione di governo con la destra italiana, sovranista e nazionalista: sarebbe un segnale incomprensibile in Italia, ma anche inaccettabile per le cancellerie europee e per l’opinione pubblica democratica europea", ha affermato. Intanto, per il momento resta confermato per mercoledì prossimo, 20 gennaio, il passaggio nell’Aula della Camera della relazione sullo scostamento di Bilancio, in caso naturalmente di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, secondo quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. (Rin)