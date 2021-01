Regno Unito: aumenta pressione su governo dopo difficoltà burocratiche post-Brexit dei pescatori scozzesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Starebbe aumentando la pressione sul governo britannico, anche proveniente dalla stessa maggioranza conservatrice, rispetto i diritti dei pescatori e le pratiche burocratiche necessaria per l'esportazione dei prodotti ittici verso l'Unione europea, a seguito delle polemiche evidenziate in questi giorni sulle difficoltà incontrate da molti esportatori, prevalentemente scozzesi. La maggioranza di essi ha dovuto infatti fermare le proprie spedizioni fino al 18 gennaio a causa di un enorme ingorgo di prodotti in uscita causato dagli stringenti controlli veterinari e sanitari del pesce fresco e vivo, ed alcuni si sono visti respingere il carico una volta arrivato a destinazione, a causa dell'eccessivo tempo impiegato che aveva di fatto deteriorato la merce. Molti conservatori, soprattutto quelli provenienti dalle circoscrizioni costiere, starebbero facendo leva sul fatto di aver chiesto diverse volte, durante le trattative per il raggiungimento di un accordo commerciale con l'Unione europea, che non vi fosse tale burocrazia da rendere difficile l'esportazione dei prodotti verso l'Ue, e sul fatto che il governo abbia ignorato le recenti richieste di compensazione per i pescatori e le aziende affette da tali difficoltà. Il governo ha infatti sinora dato la colpa dei ritardi alle aziende stesse, che "non produrrebbero i documenti necessari" in maniera corretta. Tuttavia, da quanto si apprende dalla stampa britannica, all'interno di Downing Street il governo starebbe riconsiderando la propria posizione, cercando di provvedere all'erogazione di aiuti e sussidi per le aziende colpite.(Rel)