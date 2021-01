Serbia: presidente Vucic, pronti a vaccinare contro Covid l'80 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha detto di aspettarsi che l'80 per cento della popolazione possa essere vaccinata contro il Covid-19. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", Vucic ha osservato che "c'è stata una grande risposta" da parte dei cittadini all'invito a vaccinarsi, data la quantità di richieste pervenute al sito governativo per la vaccinazione volontaria e al call center attivato oggi. "Oggi, dopo meno di due ore dall'apertura del servizio telefonico, ci hanno chiamato più di 17 mila persone. Dovremo aprire nuove linee in modo da poter ricevere le chiamate di tutti coloro che vogliono registrarsi", ha detto Vucic. E' iniziata oggi la vaccinazione contro il Covid-19 dei cittadini che ne hanno fatto richiesta attraverso il portale del governo "eUprava". In questa fase verranno vaccinati i primi mille cittadini che hanno fatto richiesta e che hanno più di 75 anni. A partire da oggi sarà inoltre possibile fare richiesta per la vaccinazione attraverso il call center apposito istituito dal governo. I cittadini possono specificare se desiderano essere vaccinati con uno qualunque dei vaccini approvati dall'Agenzia nazionale per il farmaco oppure se desiderano un vaccino specifico. La richiesta prevede anche una sezione dove viene precisata la presenza di eventuali malattie croniche. (Seb)