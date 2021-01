India: ministero Difesa a Corte suprema, adulterio resti reato nelle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa dell’India ha chiesto alla Corte suprema che l’adulterio, depenalizzato nel 2018, resti come reato nelle forze armate. Il collegio di tre giudici che ha ascoltato la petizione, presieduto dal giudice Rohinton Fali Nariman, l’ha inviata al giudice capo, Sharad Arvind Bobde, affinché la affidi a un collegio di cinque giudici, come quello che depenalizzò il reato. Secondo l’argomentazione del ministero della Difesa, presentata dal procuratore generale Kottayan Katankot Venugopal e dal procuratore aggiunto Madhavi Goradia Divan, l’adulterio è una “condotta sconveniente” per i militari, per i quali l’onore è una condizione essenziale per il servizio; è stato sottolineato anche che spesso i militari sono lontani per servizio e che le loro famiglie sono ospitate negli alloggi militari. Nel 2018 il governo si espresse contro la depenalizzazione dell’adulterio, per salvaguardare l’istituzione del matrimonio. (segue) (Inn)