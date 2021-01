India: ministero Difesa a Corte suprema, adulterio resti reato nelle forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 27 settembre 2018 la Corte suprema dichiarò incostituzionale una norma di epoca coloniale, inclusa nel codice penale nel 1847: “Chiunque abbia un rapporto sessuale con una persona che è e che sa o ha motivo di credere che sia la moglie di un altro uomo, senza il consenso o la connivenza di quell’uomo, nel caso in cui tale rapporto non costituisca reato di stupro, è colpevole di adulterio e sarà punito con la detenzione per un periodo fino a cinque anni o con una multa o con entrambe. In tal caso la moglie non sarà punita come complice”. La norma, l’unica del codice in cui si prevedeva un trattamento diverso per gli uomini e le donne, fu bocciata dopo una lunga battaglia giudiziaria: nel 1951 l’Alta corte di Bombay ne confermò la validità costituzionale; nel 1971, la Commissione diritto, un’agenzia governativa, raccomandò delle modifiche, che non furono mai apportate; nel 2003 il giudice della Corte suprema V. S. Malimath, incaricato di proporre riforme al sistema giudiziario penale, suggerì al governo di introdurre nella fattispecie la neutralità di genere, proposta che fu respinta. (Inn)