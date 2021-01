Regno Unito: divieto di ingresso per viaggiatori in entrata dal Sudamerica da venerdì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha introdotto un divieto di ingresso per tutti i viaggiatori provenienti da ogni Paese del Sudamerica e dal Portogallo, che entrerà in vigore a partire dalla notte di venerdì. Il divieto è motivato dalla crescente diffusione in Brasile e marginalmente negli altri Paesi sudamericani di una variante del coronavirus che, secondo gli esperti, potrebbe potenzialmente presentare alcuni aspetti di resistenza ai vaccini. I cittadini britannici e irlandesi, nonché i cittadini stranieri regolarmente residenti nel Regno Unito potranno invece rientrare, ma dovranno sottoporsi all'autoisolamento di 10 giorni di rito. Il ministro dei Trasporti britannico, Grant Shapps, ha spiegato l'inclusione del Portogallo nella lista dei Paesi esclusi tout court dall'ingresso nel Regno Unito a causa "dei suoi forti collegamenti di viaggio con il Brasile", ma ha anche aggiunto che vi sarà un'eccezione per gli autotrasportatori che trasporteranno beni essenziali. (Rel)