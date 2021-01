Siria: pasdaran iraniani, nessuna vittima in raid israeliani nell’est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice responsabile politico della Forza Quds del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica (Irgc), Ahad Karimkhani, ha smentito le notizie “diffuse dai media stranieri” secondo cui i raid effettuati da Israele mercoledì notte nelle regioni orientali della Siria, nelle province di Deir ez-Zor e Al Bukamal, avrebbero causato vittime. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana “Fars”. Secondo Karimkhani, gli attacchi condotti da Israele sono “ciechi e provi di obiettivi strategici”, e attacchi contro “posizioni dell’asse della resistenza in Siria affronteranno certamente una risposta dura e severa”. Mentre la presenza di vittime non è stata confermata ufficialmente dai media siriani, l’Osservatorio siriano per i diritti umani – organizzazione non governativa con sede a Londra – ha parlato di un bilancio di almeno 57 morti, comprendenti in larga maggioranza esponenti di milizie vicine all’Iran, fra cui combattenti della cosiddetta Brigata Fatimiyun. (Res)