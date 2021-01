Governo: Sylos Labini, Mattarella come Virgilio accompagni verso paradiso elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le elezioni o l'Inferno come in un girone dantesco! Il Presidente Mattarella decida e accompagni come Virgilio il popolo italiano verso il paradiso delle elezioni". Così su twitter il presidente di CulturaIdentità, Edoardo Sylos Labini, che oggi presso la Sala stampa della Camera dei deputati ha presentato il nuovo numero del mensile diretto da Alessandro Sansoni, interamente dedicato a Dante Alighieri in occasione dei 700 anni dalla morte. (Ren)