Difesa: portaerei francese Charles De Gaulle torna nel Mediterraneo orientale (2)

- Il recente dispiegamento coincide con le crescenti tensioni tra Parigi e Ankara per i conflitti militari in corso in Siria e Libia e le esplorazioni di gas della Turchia nelle acque contese con Grecia e Cipro. I due paesi sono in disaccordo anche sulla guerra tra Azerbaigian e Armenia nel Nagorno-Karabakh. Le tensioni sono aumentate tra Parigi e Ankara a ottobre dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha messo in dubbio la "salute mentale" dell’omologo francese Emmanuel Macron. Erdogan ha accusato Macron di aver lanciato una “campagna d'odio” contro l'Islam dopo l'incidente creato dalla caricatura pubblicata del profeta Maometto. Tuttavia, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato la scorsa settimana che il suo paese è pronto a normalizzare i legami con l'alleato della Nato se Parigi mostrasse la stessa disponibilità, indicando che i colloqui tra i due paesi stanno procedendo in modo positivo. (Res)