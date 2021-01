Usa: Biden sceglie Jaime Harrison per la guida del Comitato nazionale democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto l’ex leader del Partito democratico nella Carolina del Sud, Jaime Harrison, per la guida del Comitato nazionale democratico (Dnc). Lo indicano tre fonti ben informate menzionate dalla rivista “Politico”, secondo cui la nomina sarebbe una vittoria politica importante per gli influenti leader statali Dem, che avevano lamentato la perdita d’importanza del Dnc a partire dall’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama, e per il capogruppo della maggioranza alla Camera Jim Clyburn, anch’egli della Carolina del Sud. Harrison, attualmente presidente associato e consulente del Dnc, avrà l’incarico di guidare i Democratici verso le elezioni di medio termine del 2022 e di mediare tra le fazioni rivali del partito. (Nys)