Ue: Di Stefano, approvazione Commissione europea sblocca fondi per fiere e imprese esportatrici italiane

- È arrivata l'approvazione dalla Commissione europea all’erogazione di 1,13 miliardi di euro a fondo perduto a sostegno di fiere e imprese esportatrici italiane, duramente colpite dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica. Lo scrive il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano in un post sul proprio profilo Facebook. "Queste risorse, che abbiamo stanziato nel corso del 2020 e affidato in gestione a Simest, ci consentono di rispondere alle richieste di supporto ricevute sul Fondo rotativo 394/81, strumento che abbiamo potenziato e messo al centro del Patto per l’Export e della nostra attività votata al sostegno della piccola e media impresa italiana che compete sui mercati globali", ha scritto Di Stefano. "Ora Simest potrà evadere le moltissime richieste ricevute nel corso degli ultimi mesi e si chiuderà quindi il cerchio che abbiamo costruito con una grossa fetta di fondi agevolati accompagnati da fondo perduto. Qui in Farnesina, insieme al ministro Luigi Di Maio, non ci siamo fermati un secondo nemmeno mentre tutto intorno a noi si parlava solamente di crisi e continueremo con questo massimo sforzo affinché lo strumento sia ulteriormente rinforzato durante questo 2021, così da poter accogliere subito le nuove domande delle nostre imprese esportatrici. Lasciamo agli altri il vezzo di perder tempo, noi abbiamo del lavoro da svolgere", ha concluso il sosttosegretario. (Res)