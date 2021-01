Russia: attivista Sobol, dispositivi per intercettazioni su telefoni attivisti Fondazione lotta alla corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dello staff elettorale dell'attivista russa Ljubov Sobol alle elezioni per la Duma di Stato, Olga Klyuchnikova, in seguito all'arresto amministrativo avvenuto nelle scorse settimane nei pressi dell'abitazione del presunto avvelenatore di Aleksej Navalnyj, l'ufficiale dell'Fsb Konstantin Kudryavtsev, ha ritrovato nel proprio cellulare un dispositivo per le intercettazioni. E' quanto riferisce l'emittente "Dozhd". Il dispositivo mobile le è stato restituito all'uscita dal centro di detenzione speciale. Sobol ha affermato che questa non è la prima volta che vengono installati dispositivi per le intercettazioni delle comunicazioni vocali dei collaboratori della Fondazione per la lotta alla corruzione. Sobol, che agisce come legale della Fondazione, ha sottolineato che non sono stati avviati procedimenti penali per violazioni della segretezza della corrispondenza e della vita personale. Klyuchnikova avrebbe scoperto delle intercettazioni dovute a problemi al telefono comparsi subito dopo l'arresto. Gli attivisti hanno sottolineato che dispositivi del genere possono essere acquistati semplicemente su Aliexpress. (Rum)