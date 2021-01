© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte "non ha più i numeri, eviti di tenere fermo il Paese e si faccia da parte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, ai giornalisti. "Il centrodestra ha uomini, donne, idee e progetti per prendere per mano e rilanciare questo straordinario Paese. L'unica cosa che l'Italia non si può permettere è un governo fantasma che litiga e perde tempo", ha concluso. (Rin)