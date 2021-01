Usa: ebrea ortodossa Neuberger sarà consigliere per la sicurezza informatica di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna ebrea ortodossa, Anne Neuberger, sarà nominata vice consigliere per la sicurezza nazionale, responsabile della sicurezza informatica, del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden. L’indiscrezione, filtrata dal quotidiano statunitense “Politico”, ha trovato ampio spazio nei media dello Stato ebraico, a partire dal quotidiano “Times of Israel” che ha dedicato all’argomento un lungo articolo. Neuberger, attuale capo della divisione per la sicurezza informatica della National Security Agency (Nsa), avrà il compito di coordinare la sicurezza informatica per il governo federale degli Stati Uniti. Non solo. Fra le proprietà di Neuberger vi sarà anche la massiccia campagna di spionaggio informatico durata mesi che ha compromesso decine di agenzie governative statunitensi e aziende private. I funzionari statunitensi sospettano che dietro l'attacco ci siano hacker russi. Neuberger vanta un curriculum di oltre un decennio presso la Nsa. Ha contribuito a stabilire il Cyber Command degli Stati Uniti e ha lavorato come chief risk officer, guidando gli sforzi per la sicurezza elettorale dell'agenzia per le midterm del 2018. (segue) (Res)