Usa: ebrea ortodossa Neuberger sarà consigliere per la sicurezza informatica di Biden (2)

- Neuberger, 45 anni, conosciuta anche come Chani, viene dal quartiere di Borough Park, a New York, a forte concentrazione ebraica, dove ha frequentato la scuola diurna ebraica per ragazze Bais Yaakov. Si è laureata al Touro College di New York e alla Columbia Business School e ha lavorato al programma White House Fellows. Da un lato, gestisce un'organizzazione di beneficenza che aiuta le madri single divorziate nelle comunità ortodosse. In un'intervista del 2018, ha affermato di aver riscontrato pochi problemi legati alla sua religione alla Nsa e di essere estremamente felice di essere vista come un modello per le donne ortodosse. Membro di una delle 100 famiglie più ricche degli Stati Uniti, Neuberger è passata dal settore privato al servizio governativo in seguito agli attacchi dell'11 settembre. (Res)