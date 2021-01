Ucraina: ministro Finanze Marchenko, Fmi preoccupato per riduzione prezzo del gas per utenze private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) è preoccupato per l'intenzione del governo ucraino di decidere nel prossimo futuro una riduzione dei prezzi del gas naturale per i consumatori domestici. Lo ha detto il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko in un'intervista a "Radio Nv". Il ministro ha osservato che l'Ucraina, nel suo memorandum con l'Fmi, ha preso impegni chiari sulle tariffe di mercato del gas naturale. Marchenko ha poi sottolineato come la decisione di ridurre i prezzi non sia stata ancora presa e che al contempo l'esecutivo e il ministero delle Finanze tengono costantemente consultazioni con l'Fmi. Secondo Marchenko, il governo sta cercando di spiegare al Fmi che la mancata decisione su una riduzione dei prezzi potrebbe avere conseguenze piuttosto negative per l'economia nel suo complesso. (Rum)