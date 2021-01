Municipio Roma VI: Strippoli (Lega), bilancio è schiaffo alla dignità dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Municipio VI, i cinque stelle prendono a schiaffi la dignità tanto dei cittadini quanto delle istituzioni stesse, inviando un bilancio alle ore 13 del 24 dicembre e per il quale è necessario esprimere parere entro 10 giorni. Un bilancio che è caratterizzato da tagli che definirli pericolosi è un eufemismo, nello specifico quasi 800 mila euro tagliati sul verde e 6 milioni di euro sul sociale". Lo dichiara in una nota Pamela Strippoli capogruppo Lega in Municipio VI. "Senza considerare che la stessa maggioranza municipale boccia la proposta, presentando un maxi emendamento per colmare le manchevolezze dei fondi stanziati dal Campidoglio. Ci sono voluti tre giorni di consiglio per approvare un bilancio offensivo per i cittadini del Municipio IV, caratterizzato da innumerevoli tagli per il sociale, per il verde e per le scuole - spiega -. Hanno avuto il coraggio di bocciare la richiesta della Lega di un fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, evidentemente le priorità sono altre per i 5 stelle. Oggi abbiamo migliaia di famiglie in difficoltà che sopravvivono solo grazie agli aiuti della Caritas, della Protezione civile, delle associazioni e del volontariato - aggiunge -. Per fortuna tra pochi mesi, dei 5 stelle rimarrà solo un ricordo lontano e sbiadito. Sono la più grande truffa della città di Roma. Da domani si riparte, con la stessa disponibilità di sempre, ma soprattutto con la certezza che Roma si rialzerà", conclude. (Com)