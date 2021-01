Cina: auto, Elon Musk alla conquista del mercato dei veicoli elettrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Accademia cinese delle scienze sociali, il rapporto fra debito e Prodotto interno lordo della Cina dovrebbe raggiungere il 275 per cento per tutto il 2020. Un anno prima, era del 245 per cento. Le società statali cinesi rimangono una pietra angolare della politica economica del presidente Xi Jinping, ma molti osservatori le vedono come "zombie" non competitivi che si affidano a sussidi governativi, come quelli forniti lo scorso anno per combattere la pandemia di Covid-19. In caso di insolvenza, il sistema bancario del paese sarebbe a rischio con pesanti conseguenze per la ripresa economica. Diversi esperti prevedono inoltre che gli effetti positivi dei tagli alle tasse e degli investimenti governativi, adottati per superare la crisi pandemica, svaniranno nei prossimi mesi. Ciò è particolarmente vero per le esportazioni, che a dicembre hanno registrato una crescita annua del 18,1 per cento: significativa, ma inferiore al 21,1 per cento del mese precedente. (Cip)