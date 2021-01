Centrodestra: Salvini telefona a Berlusconi, leader FI sereno, clima cordiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha telefonato al presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, per sincerarsi delle sue condizioni di salute: l’ha trovato "sereno e di buonumore". I due leader si sono confrontati sulla situazione politica, "condividendo la preoccupazione per la situazione del Paese, e hanno accennato anche alle elezioni amministrative. Clima cordiale e di grande compattezza", riferisce una nota del Carroccio. (Com)