Somalia: premier Roble rassicura ambasciatori di Turchia e Qatar su sicurezza operai

- Il primo ministro somalo, Mohamed Hussein Roble, ha ricevuto oggi gli ambasciatori di Qatar e Turchia assicurando che la sicurezza dei loro connazionali nei cantieri del suo Paese verrà garantita dalle autorità. In un post pubblicato su Twitter, Roble si è detto "lieto" dell'incontro con i diplomatici e ha precisato di aver espresso ad entrambi "gratitudine per le partnership durature" sviluppate con il governo della Somalia su progetti di infrastrutture cruciali, come quello della Mog-Afgoye Road. "Li ho rassicurati sulle misure di sicurezza aggiuntive (messe in atto) per accelerare il completamento del progetto", ha aggiunto il premier. In dichiarazioni riportate dall'emittente "Radio Shabelle", anche il portavoce del governo somalo, Mohamed Ibrahim Moalimu, ha elogiato "il duro lavoro e la capacità di adattamento" dei lavoratori qatarioti e turchi, porgendo le condoglianze per la morte degli ingegneri turchi che hanno perso la vita nell'attentato condotto da al Shabaab a Mogadiscio lo scorso 2 gennaio su un cantiere della società turca che costruisce anche la Mog-Afgoye Road, progetto finanziato dal governo qatariota. (segue) (Res)