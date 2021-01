Giornalisti: Ordine campano segnalerà collega che si è finto medico a Mostra Oltremare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ordine della Campania invierà una segnalazione all'Ordine del Lazio in relazione al comportamento di un giornalista professionista laziale che stamattina al Covid center della Mostra d'Oltremare, secondo la denuncia della Direzione della Asl Napoli uno, fingendosi medico ha tentato di entrare, senza successo per l'intervento della sicurezza, nelle file riservate ai sanitari per la somministrazione dei vaccini". L'annuncio in una nota dell'ordine regionale dei giornalisti: "Non è questo un esempio di buon giornalismo. Le inchieste-spettacolo danneggiano la nostra professione e in particolare quei colleghi che da mesi in strada raccontano correttamente l'evolversi della pandemia. Il giornalista laziale è stato inviato da una trasmissione-contenitore di Rai uno e, a questo punto, ci chiediamo se i responsabili di "Oggi è un altro giorno" hanno inviato giornalisti in tutta Italia o solo a Napoli, Al di là della magra figura del "falso medico" c'è da considerare che sempre, a partire dai temi che riguardano la salute dei cittadini, vanno rispettate le norme deontologiche".(Ren)