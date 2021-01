Sicilia: al via vertice per riqualificazione area di Termini Imerese (Pa) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ripascimento della spiaggia di Campofelice di Roccella, programmato su sei chilometri di costa, fa parte di un progetto da 45 milioni di euro, ma i costi potrebbero essere sensibilmente ridotti sfruttando proprio il lavoro di dragaggio che sarà effettuato dalla Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale. L'ente sta realizzando con la Regione e con il Comune di Termini un progetto da 26 milioni di euro che prevede anche la costruzione di un porticciolo per la nautica da diporto. L'assessore Cordaro ha affermato: "Due grandi progetti, quelli su Termini e Campofelice che costituiscono la premessa per interventi fondamentali per tutelare l'ambiente, stimolare sviluppo economico e accrescere la funzionalità di questi territori, migliorando la qualità dei servizi e la ricettività turistica. E' un altro esempio della sinergia virtuosa tra diversi rami dell'amministrazione". (Ren)