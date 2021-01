Roma: giro di prostituzione nascosto dietro attività centro massaggi, arrestato un uomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giro di prostituzione nascosto dietro un'attività di centro massaggi, in zona Appia, è quanto emerso al termine delle indagini eseguite dalla polizia locale di Roma Capitale su delega della procura della Repubblica di Roma. Gli agenti del reparto Tutela Patrimonio del Gssu, Gruppo sicurezza sociale urbana, attraverso appostamenti e mirate attività investigative, hanno scoperto all'interno dell'esercizio, un'attività illegale di sfruttamento della prostituzione, gestito da un cittadino italiano: due le donne, di nazionalità cinese, che venivano sfruttate per elargire pratiche sessuali, secondo un preciso tariffario, a una rete di clientela, per la maggior parte di nazionalità italiana e di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Questa mattina è scattato il sequestro del centro massaggi da parte degli operanti che hanno eseguito la misura, emessa dal Tribunale ordinario di Roma, degli arresti domiciliari nei confronti del responsabile.(Rer)