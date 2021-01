Olimpiadi 2026: Monti (Lega), Villa Reale di Monza sia sede di rappresentanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Olimpiadi Invernali 2026 saranno un evento unico, per questo occorre partire subito con la diffusione dei contenuti e dei valori sportivi, e non solo, che una tale competizione può trasmettere. È uno degli aspetti messi in risalto nel corso dell'Audizione con i rappresentanti del Comitato 'Milano-Cortina 2026', in Commissione Territorio e Infrastrutture del Consiglio regionale lombardo. "Un' occasione per capire i ruoli che la Fondazione ha anche rispetto alla costituita Società Infrastrutture Milano-Cortina, ovvero quella di indicare, oltre che le infrastrutture sportive, anche quelle più importanti per rendere la viabilità più fluida", sottolinea il vicepresidente della V Commissione, Andrea Monti (Lega). "Ringrazio la Fondazione per la sua disponibilità, come rappresentanti della politica - aggiunge - lavoreremo insieme per raggiungere il massimo successo per condividere la popolarità che può derivare da un evento di questo genere, promuovendo la ricchezza di tutto il territorio con le sue eccellenze, all'insegna del concetto della sostenibilità". Durante l'incontro è stato anche ribadito come la Villa Reale di Monza possa essere la sede di rappresentanza dei Giochi Olimpici, "una proposta che avevo lanciato già l'anno scorso, accolta anche dal Comune di Monza con una mozione in materia", ricorda Monti, garantendo che già da domani si metterà al lavoro con il sindaco Dario Allevi e con il direttore del Parco della Villa Reale, per stilare un dossier su quanto la Villa possa offrire, come suggerito dal direttore della comunicazione della stessa Fondazione, l'omonimo Andrea Monti. "Sono convinto che questa opportunità costituisca un valore aggiunto anche alle Olimpiadi stesse", chiosa il consigliere monzese. (Com)