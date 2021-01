Speciale infrastrutture: Egitto appalterà a Siemens costruzione di treno elettrico ad alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha rivisto un accordo definitivo per appaltare al gruppo tedesco Siemens la costruzione di un sistema integrato per la ferrovia più lunga del Paese. Lo riferisce l’agenzia di stampa egiziana “Mena”. In base al contratto, Siemens costruirà una sistema integrato per una ferrovia elettrica ad alta velocità lunga 1.000 chilometri, per un investimento pari a 360 milioni di sterline egiziane (circa 23 miliardi di dollari), che comincerà con la realizzazione immediata di un collegamento ferroviario tra Ain Sukhna, nell’est, e New Alamein, nell’ovest dell’Egitto. La linea di Ain Sukhna includerà 15 stazioni per circa 460 chilometri, e dovrebbe essere realizzata in due anni. La notizia giunge dopo che Al Sisi ha incontrato Joe Kaeser, amministratore delegato di Siemens. (Cae)